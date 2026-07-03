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Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Buldern, Nottulner Straße/ Frau widersetzt sich polizeilichen Maßnahmen

Coesfeld (ots)

In das Gewahrsam ging es am Donnerstag (02.07.26) für eine alkoholisierte 40-jährige Frau aus Dülmen. Gegen 20.20 Uhr beschädigte sie an der Nottulner Straße in Buldern das Auto eines 28-jährigen Dülmeners. Im Rahmen der Identitätsüberprüfung versuchte die Frau einen Polizisten mit der Faust ins Gesicht zu schlagen. Dieser konnte dem bevorstehenden Faustschlag ausweichen. Die 40-Jährige wurde daraufhin zu Boden gebracht. Dort leistete sie weiteren Widerstand, indem sie sich gegen die Fixierung wehrte. Daraufhin legten die Polizisten der Dülmenerin Handfesseln an. Bei dem Transport zum Streifenwagen beleidigte sie die eingesetzten Beamten und versuchte, im Streifenwagen nach ihnen zu treten. Ein zwischenzeitlich freiwillig durchgeführter Alkoholtest verlief mit rund 2,3 Promille positiv.

Auf der Polizeiwache entnahm eine Ärztin der Frau eine Blutprobe. Letztlich gelang es, die Identität der 40-Jährigen festzustellen. Zur Verhinderung weiterer Straftaten blieb die Frau im Gewahrsam. Die Polizisten fertigten Anzeigen wegen Sachbeschädigung und Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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