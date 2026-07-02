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Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Jessener Straße
Wohnungseinbruchdiebstahl

Coesfeld (ots)

Durch Aufhebeln einer Terrassentür gelangte mindestens ein bislang unbekannter Täter am 02.07.2026 gegen Mitternacht in ein Einfamilienhaus auf der Jessener Straße in Senden. Im Inneren durchsuchte er sämtliche Räume und Schränke. Im Schlafzimmer traf er auf die erschrocken erwachte Bewohnerin und flüchtete sofort. Ob sich weitere Personen zu diesem Zeitpunkt im Haus aufgehalten haben, ist unklar. Auch konnten zu möglichem Diebesgut noch keine Angaben gemacht werden.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-793711.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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