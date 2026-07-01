POL-COE: Coesfeld, Holtwicker Straße/ Automat aufgebrochen
Coesfeld (ots)
Unbekannte haben einen Münzbehälter an einer Tankstelle an der Holtwicker Straße aufgebrochen. Die Tatzeit liegt zwischen 22 Uhr am Dienstag (30.06.26) und 5.15 Uhr am Mittwoch (01.07.26). Ob etwas erbeutet wurde, ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14201 um Hinweise.
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