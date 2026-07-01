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Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Holtwicker Straße/ Automat aufgebrochen

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben einen Münzbehälter an einer Tankstelle an der Holtwicker Straße aufgebrochen. Die Tatzeit liegt zwischen 22 Uhr am Dienstag (30.06.26) und 5.15 Uhr am Mittwoch (01.07.26). Ob etwas erbeutet wurde, ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14201 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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