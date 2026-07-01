POL-COE: Coesfeld, Holtwicker Straße/ Automat aufgebrochen

Coesfeld (ots) - Unbekannte brachen am Dienstag (30.06.) zwischen 11:50 Uhr und 18:45 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Straße Berenbrock in Lüdinghausen ein. Sie schlugen ein Fenster ein, entriegelten durch die entstandene Öffnung eine angrenzende Tür, gelangten so ins Gebäude und durchsuchten dieses. Angaben zu Diebesgut gibt es bislang nicht. Hinweise nimmt die ...

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