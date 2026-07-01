POL-COE: Lüdinghausen, Berenbrock/Einbruch in Einfamilienhaus

Coesfeld (ots) - Ein 16-jähriger Jugendlicher aus Marl ist in Olfen Opfer eines Raubes geworden. Am Dienstag (30.06.2026), gegen 22.10 Uhr, griff ein bislang unbekannter Täter den 16-jährigen Fußgänger an. Er befand sich auf einem Weg hinter einem Tennisverein an der Straße Im Selken, als der Unbekannte den Jugendlichen von hinten festhielt und ihm gleichzeitig Reizstoff ins Gesicht sprühte. Dabei forderte er die ...

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