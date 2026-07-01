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Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Im Selken
Raub auf 16-Jährigen - Zeugen gesucht!

Coesfeld (ots)

Ein 16-jähriger Jugendlicher aus Marl ist in Olfen Opfer eines Raubes geworden.

Am Dienstag (30.06.2026), gegen 22.10 Uhr, griff ein bislang unbekannter Täter den 16-jährigen Fußgänger an. Er befand sich auf einem Weg hinter einem Tennisverein an der Straße Im Selken, als der Unbekannte den Jugendlichen von hinten festhielt und ihm gleichzeitig Reizstoff ins Gesicht sprühte. Dabei forderte er die Herausgabe seines Rucksacks. Nach kurzer Gegenwehr des Marlers gelang es dem Täter, dem 16-Jährigen den Rucksack zu entreißen.

Als der Jugendliche flüchtete, verfolgte ihn der Täter zunächst kurz, ließ dann jedoch von ihm ab. Während der Flucht stürzte der Jugendliche und zog sich eine Schürfwunde am Knie zu. Der Täter entfernte sich anschließend mit der Beute in Richtung Stever.

Entwendet wurden der Rucksack des Geschädigten sowie ein darin befindliches Netzteil.

Der Geschädigte konnte die Person wie folgt beschreiben:

   - männlich
   - etwa 1,70 Meter groß
   - dunkelblaue Kapuzenjacke von "Nike"
   - schwarze lange Hose
   - rotes Tuch vor dem Gesicht
   - sprach weitestgehend aktzentfreies Deutsch

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zur Tat oder zum Täter machen können, sich bei der Polizei in Lüdinghausen unter 02591-793711 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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