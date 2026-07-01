POL-COE: Senden, Rohrkamp
Einbruch in ein Einfamilienhaus
Coesfeld (ots)
Unbekannte Täter brachen in der Zeit vom 29.06.2026, 18.30 Uhr, bis zum 30.06.2026, 14.30 Uhr, in ein Einfamilienhaus am Rohrkamp in Senden ein. Hierzu schoben sie die Jalousie hoch, fixierten sie mit einem Stock und hebelten anschließend die Terrassentür auf. Im Inneren durchsuchten sie das Haus nach Wertgegenständen. Zu möglichem Diebesgut können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.
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