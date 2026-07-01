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Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Rohrkamp
Einbruch in ein Einfamilienhaus

Coesfeld (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Zeit vom 29.06.2026, 18.30 Uhr, bis zum 30.06.2026, 14.30 Uhr, in ein Einfamilienhaus am Rohrkamp in Senden ein. Hierzu schoben sie die Jalousie hoch, fixierten sie mit einem Stock und hebelten anschließend die Terrassentür auf. Im Inneren durchsuchten sie das Haus nach Wertgegenständen. Zu möglichem Diebesgut können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-793711.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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