Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen

Betrunkener Radfahrer greift Polizisten an

Coesfeld (ots)

Passanten gaben der Polizei am gestrigen frühen Abend (30.06.2026) Hinweise auf einen stark alkoholisierten Radfahrer in Olfen. Gegen 17.40 Uhr meldete schließlich ein weiterer Zeuge einen gestürzten und ebenfalls stark alkoholisierten Radfahrer mit derselben Beschreibung auf der Marktstraße in Olfen.

Polizei und Rettungsdienst trafen vor Ort auf den Verunfallten, einen 54-jährigen Olfener. Dieser räumte bei der Unfallaufnahme Alkoholkonsum ein. Zunächst erklärte er sich damit einverstanden, mit dem Rettungswagen zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus gebracht zu werden. Kurz darauf änderte er jedoch seine Meinung und versuchte, die Polizisten mit der Faust zu schlagen. Diese konnten den Schlag abwehren und blieben unverletzt. Anschließend legten sie ihm Handfesseln an und brachten ihn zur Polizeiwache nach Lüdinghausen. Dort untersuchte ihn eine Ärztin und entnahm ihm eine Blutprobe. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Nach der Ausnüchterung konnte der 54-Jährige aus dem Polizeigewahrsam entlassen werden.

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