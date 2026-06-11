Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Dunkler Mercedes bringt Radfahrer zu Fall und flüchtet: Unfallzeugen bei Nieste gesucht

Nieste (ots)

Nieste (Landkreis Kassel):

Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei suchen Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am heutigen Donnerstagmorgen in Nieste ereignet hat. Ein 58-jähriger Radfahrer wurde dabei schwer verletzt, während der mutmaßliche Unfallverursacher flüchtete. Nach dem aktuellen Ermittlungsstand war es gegen kurz nach 6 Uhr zu dem Unfall gekommen. Wie der Fahrradfahrer aus dem Landkreis Kassel einer hinzugeeilten Streife des Polizeireviers Ost gegenüber angab, war er in der Straße "Tannenhöhe" in Richtung der Kreisstraße 6 unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt sei hinter ihm bereits der dunkle Mercedes gefahren. Als der 58-Jährige dann nach links in die Kreisstraße 6 nach Kaufungen eingebogen sei, habe ihn der Fahrer des Mercedes überholt, wobei es zu einer Berührung zwischen dem Pkw und dem Fahrradlenker gekommen und der Radfahrer in der Folge zu Boden gestürzt sei. Der Unbekannte sei daraufhin davongefahren, ohne sich um den verletzten Fahrradfahrer zu kümmern, der mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Wer den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe Hinweise auf den Fahrer des dunklen Mercedes geben kann oder den Unfall beobachtet hat, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

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