Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Hambrok

Einbruch in eine Lagerhalle

Coesfeld (ots)

Unbekannte Täter brachen am Wochenende (27.06.20216 bis 29.06.2026) in eine Lageralle in Ascheberg auf der Straße Hambrok ein. Hierzu hebelten sie eine Tür auf und gelangten so ins Innere. Zu möglichem Diebesgut konnte bislang noch nichts gesagt werden.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-793711.

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