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Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Hambrok
Einbruch in eine Lagerhalle

Coesfeld (ots)

Unbekannte Täter brachen am Wochenende (27.06.20216 bis 29.06.2026) in eine Lageralle in Ascheberg auf der Straße Hambrok ein. Hierzu hebelten sie eine Tür auf und gelangten so ins Innere. Zu möglichem Diebesgut konnte bislang noch nichts gesagt werden.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-793711.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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