Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg/ Betrüger erbeuten Schmuck und Debitkarte

Coesfeld (ots)

Betrüger haben eine Aschebergerin am Samstag (27.06.26) telefonisch unter Druck gesetzt. Gegen 16.10 Uhr erhielt die Frau mehrere Anrufe, in denen die Täter nach Wertgegenständen fragten. Sie übergab Schmuck und die Debitkarte gegen 17.30 Uhr an einen Unbekannten, der wie folgt beschrieben wird:

- männlich - 16-17 Jahre - schlanke Statur - dunkle Haare - sprach hochdeutsch - komplett in schwarz gekleidet

Da die Aschebergerin beim Eintreffen der Polizei noch unter dem Eindruck des Geschehen stand, ist derzeit nicht bekannt, welche Legende die Betrüger in diesem Fall nutzten.

Die Polizei in Lüdinghausen fragt, wer gegen 17.30 Uhr im Bereich der Straße Hoppenberg eine entsprechende Person, auswärtige Fahrzeuge oder Taxis wahrgenommen hat. Hinweise nimmt sie unter 02591-793711 entgegen und gibt folgende Tipps:

- Übergeben Sie generell keine Wertgegenstände oder Bargeld an Polizei oder Staatsanwaltschaft. - Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus. - Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten! - Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf. - Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen. - Beenden Sie das Telefonat und wählen Sie selbstständig die 110. - Geben Sie die Verhaltenstipps an ältere Familienmitglieder weiter. Sprechen Sie mit ihnen und heften Sie diese Tipps an gut sichtbare Orte, damit sie jederzeit in Sichtweite sind.

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