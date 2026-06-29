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Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Rohrkamp/ Blauer Ford Focus beschädigt

Coesfeld (ots)

Auf dem Parkplatz des Kluthenseebades hat ein unbekannter Autofahrer am Samstag (27.06.26) einen blauen Ford Focus beschädigt. Zwischen 12 Uhr und 13.30 Uhr liegt die Unfallzeit. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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