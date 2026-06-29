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Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Zusestraße/ Einbruch

Coesfeld (ots)

Unbekannte sind an der Zusestraße in eine Lagerhalle eigebrochen. Zwischen 18.30 Uhr am Freitag (26.06.26) und 10.15 Uhr am Samstag (27.06.26) hebelten die Täter mehrere Türen auf. Ob Gegenstände entwendet worden sind, ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14201 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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