POL-COE: Coesfeld, Zusestraße/ Einbruch
Coesfeld (ots)
Unbekannte sind an der Zusestraße in eine Lagerhalle eigebrochen. Zwischen 18.30 Uhr am Freitag (26.06.26) und 10.15 Uhr am Samstag (27.06.26) hebelten die Täter mehrere Türen auf. Ob Gegenstände entwendet worden sind, ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14201 um Hinweise.
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Polizei Coesfeld
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