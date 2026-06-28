Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Bösensell/ Tunertreffen auf Möbelhaus-Parkplatz

Coesfeld (ots)

Deutlich Präsenz zeigte die Polizei am Samstagabend (27.06.2026) im Sendener Ortsteil Bösensell. Gegen 21 Uhr erhielt die Leitstelle einen Hinweis auf ein Tunertreffen auf dem Parkplatz eines Möbelhauses. In der Spitze waren an die 400 Fahrzeuge vor Ort. Zu dem Treffen aufgerufen hatten Gruppen aus dem Umland über die sozialen Medien. Die anwesenden Personen verhielten sich friedlich, sodass es zu keiner Straftat kam. Mit Ankunft der Polizei verließen die Fahrer samt Fahrzeugen das Gelände. Eine erneute Zusammenkunft an einem anderen Ort im Kreis Coesfeld gab es nicht, da die Polizei mögliche Destinationen proaktiv anfuhr und dort ebenfalls Präsenz zeigte.

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