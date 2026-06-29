POL-COE: Billerbeck, Am Bahnhof/ Versuchter Kellereinbruch
Coesfeld (ots)
Unbekannte haben versucht, sich Zugang zu einem Kellerraum an der Straße Am Bahnhof zu verschaffen. Zwischen 18 Uhr am Freitag (26.06.26) und 8.10 Uhr am Sonntag (28.06.26) hebelten die Täter ein Fenster auf. Nach bisherigem Stand gelang es nicht, in den Keller einzudringen. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14201 um Hinweise.
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