Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, B474, B58, Hans-Böckler-Straße/Raser überholt zivilen Streifenwagen - Auto beschlagnahmt

Coesfeld (ots)

Zwei Polizeibeamte waren am Donnerstag (25.06.) gegen 21:35 Uhr in einem zivilen Streifenwagen auf der B474 aus Richtung Dülmen kommend in Richtung Lüdinghausen unterwegs, als sie von einem Audi R8 mit erheblich überhöhter Geschwindigkeit überholt wurden.

Sie folgten dem Fahrzeug über die B474 und B58 nach Lüdinghausen und wurden so Zeugen weiterer riskanter Überholmanöver, die nur durch Glück und die Abwesenheit von Gegenverkehr nicht zu schweren Verkehrsunfällen führten. Nachdem der Audi zunächst durch langsamere Fahrzeuge und schließlich durch eine geschlossene Bahnschranke aufgehalten wurde, gelang es den Beamten, den Fahrer auf der Hans-Böckler-Straße an der Weiterfahrt zu hindern und zu kontrollieren.

Der Fahrer, ein 27-jähriger Deutscher aus Georgsmarienhütte, äußerte sich nicht zum Vorwurf eines verbotenes Kfz-Rennens. Ihn erwartet ein Strafverfahren. Zudem beschlagnahmten die Beamten den Sportwagen sowie das Mobiltelefon des Mannes.

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