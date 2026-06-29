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Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Herbern, Werner Straße/ Auto kommt von Fahrbahn ab

Coesfeld (ots)

Ein Auto ist am Sonntag (28.06.26) aus bisher nicht bekannten Gründen von der Werner Straße in Herbern abgekommen und in einem Graben zum Stehen gekommen. Passiert ist das gegen 21 Uhr. Der 31-jährige Autofahrer aus Köln blieb nach bisherigem Stand unverletzt. Die Feuerwehr befreite seine 29-jährige Mitfahrerin aus Ascheberg aus dem Auto, die daraufhin verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus kam. Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn beidseitig gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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