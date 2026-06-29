POL-COE: Lüdinghausen, Valve/ Mountainbike beschädigt
Coesfeld (ots)
Auf dem Parkplatz des McDonalds hat ein unbekannter Fahrer am Samstag (27.06.26) ein Mountainbike beschädigt. Dieses lehnte zwischen 19 Uhr und 19.30 Uhr teilweise an einer Hecke auf einem Rondell. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-79711 um Hinweise.
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