POL-COE: Lüdinghausen, Valve/ Mountainbike beschädigt

Coesfeld (ots) - Der unbekannte Fahrer eines weißen Autos mit Lüdinghauser Kennzeichen hat am Samstag (27.06.26) eine Quadfahrerin samt Sozia gefährdet. Gegen 16 Uhr wollte sie aus Harle kommend die B525 queren, um über die Daruper Straße in Richtung Innenstadt zu fahren. Als sie sich im Kreuzungsbereich befand, bemerkte sie das von links kommende Auto, das nach Einschätzung der Quadfahrerin rund 150 km/h schnell ...

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