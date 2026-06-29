Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Heller, Senden, Bösensell/ Unbekannter entwendet Auto und verursacht Unfall

Coesfeld (ots)

Ein nicht zugelassener roter Opel Combo hat sich am Sonntag (28.06.26) in der Nottulner Bauerschaft Heller überschlagen. Zwischen 4.30 Uhr und 7.30 Uhr befuhr der unbekannte Fahrer einen Wirtschaftsweg in Fahrtrichtung Beisenbusch. Aus bislang unbekannten Gründen kam dieser rechtsseitig von der Fahrbahn ab, worauf das Auto in einem Graben auf dem Dach liegen blieb. Das Fahrzeug besaß keine Kennzeichen. Im Laufe des Einsatzes erschien eine Zeugin vor Ort und gab an, dass das Auto gegen 4.30 Uhr von einem Hof in der Senden-Bösenseller Bauerschaft Kley entwendet worden sei. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-793611 um Hinweise.

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