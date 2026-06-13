Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Räuber ließen ihr Opfer unbekleidet zurück

Gelsenkirchen (ots)

Ein 31jähriger Gelsenkirchener wurde von flüchtigen Bekannten von seiner Wohnanschrift mit einem Pkw abgeholt und zum Parkplatz der Fachhochschule an der Neidenburger Straße verbracht. Dort forderte man ihn auf, im Vorfeld geliehenes Geld zurückzuzahlen oder seine komplette Kleidung als Pfand zu übergeben. Um das Ganze zu unterstreichen, wurde dem Geschädigten noch mit Schlägen gedroht, wenn er sich nicht auszieht oder zahlt. Da der Gelsenkirchener nicht zahlen konnte, zog er sich gänzlich aus, übergab seine Kleidung und blieb nackt auf dem Parkplatz zurück.

Die Täter flüchteten mit seiner Kleidung im Auto in unbekannte Richtung. Das Kennzeichen konnte der Geschädigte Gelsenkirchener sich nicht merken. Die Täter kennt er nur flüchtig, die Namen der beiden Männer kennt er nicht, kann diese aber wie folgt beschreiben:

beide sind männlich, der erste ist ca. 27-29 Jahre alt, hatte schwarze Haare und einen schwarzen gepflegten Bart, trug einen schwarzen Jogginganzug und ist ca. 170cm groß. Der zweite sei ebenfalls 27-29 Jahre alt, dazu noch adipös und hatte dunkelblonde zottelige Haare.

Im Nachgang versteckte sich der unbekleidete Geschädigte im Gebüsch des Parkplatzes und wurde dann durch Anwohner entdeckt, da er um Hilfe rief und so auf sich aufmerksam machte. Ihm wurde ein Jogginganzug geschenkt und die Polizei informiert.

Die Polizei bittet um Hinweise zur Tat, falls etwas Verdächtiges beobachtet wurde oder Hinweise auf die Täter geben werden können.

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