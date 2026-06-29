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Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, B474/ Ohne Führerschein unterwegs

Coesfeld (ots)

Zu einem Auffahrunfall kam es am Montag (29.06.26) an der B474 in Börnste. Gegen 10.10 Uhr stoppte ein 48-jähriger Autofahrer aus Coesfeld verkehrsbedingt. Das bemerkte ein 23-jähriger Autofahrer aus Havixbeck nicht rechtzeitig und fuhr auf. Vor Ort gab der Mann an, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sei. Beide Fahrer blieben nach bisherigem Stand unverletzt. Jedoch erlitt die 32-jährige Mitfahrerin des Coesfelders Verletzung, worauf sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus kam. Die Polizisten fertigten aufgrund des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eine Anzeige gegen den Havixbecker.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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