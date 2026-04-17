Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: KORREKTURMELDUNG | (Rottweil

Lkr. Rottweil) Unbekannte brechen in Gaststätte ein: Polizei bittet um Hinweise (15.04.2026)

Rottweil (ots)

Leider hat sich in der Meldung (http://presseportal.de/blaulicht/pm/110973/6256738) ein Fehler eingeschlichen. Im Gastraum wurden entgegen der ersten Meldung nicht zwei "Geldautomaten" sondern zwei Spielautomaten aufgebrochen.

Wir bitte dies zu korrigieren und bitten den Fehler zu entschuldigen.

----------------------------------- Korrigierte Pressemitteilung:

Rottweil Die Polizei sucht Zeugen zu einem Gaststätteneinbruch am Mittwoch am Friedrichsplatz.

Im Zeitraum von 2 Uhr bis 15 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zur Gaststätte. Im Gastraum brachen die Täter zwei Spielautomaten auf und entwendeten die darin befindlichen Geldkassetten.

Das Polizeirevier Rottweil hat die Ermittlungen aufgenommen. Ob und wie viel Beute die Einbrecher machten, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugenhinweise werden unter Tel. 0741 4770 entgegengenommen.

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