POL-COE: Dülmen, Franz-Wesener-Straße/ Versuchter Einbruch
Coesfeld (ots)
Unbekannte haben an der Franz-Wesener-Straße versucht, in eine Gartenhütte einzubrechen. Weil ein Zeuge die vier Täter störte, flüchteten diese. Zwischen 3.55 Uhr und 4 Uhr liegt die Tatzeit. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-793611 um Hinweise.
Rückfragen bitte an:
Polizei Coesfeld
Pressestelle
Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw
Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell