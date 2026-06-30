POL-COE: Dülmen, Franz-Wesener-Straße/ Versuchter Einbruch

Coesfeld (ots) - Zu einem Auffahrunfall kam es am Montag (29.06.26) an der B474 in Börnste. Gegen 10.10 Uhr stoppte ein 48-jähriger Autofahrer aus Coesfeld verkehrsbedingt. Das bemerkte ein 23-jähriger Autofahrer aus Havixbeck nicht rechtzeitig und fuhr auf. Vor Ort gab der Mann an, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sei. Beide Fahrer blieben nach bisherigem Stand unverletzt. Jedoch erlitt die 32-jährige ...

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