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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mauer beschmiert

Jena (ots)

Am Freitagnachmittag wurde der Polizei Jena ein großflächiges Graffiti im Stadtzentrum mitgeteilt. Dabei wurde eine Mauer von einem Privatgrundstück von unbekannten Tätern mit roter, schwarzer und silberner Farbe beschmiert. Dies ereignete sich im Bereich des Hilgenfeldweges. Dabei wurden mehrere Schriftzüge und Kürzel an die Mauer gesprüht und teilweise auch mit Edding geschrieben. Eingeleitete Ermittlungsmaßnahmen führten bislang nicht zum Ergreifen der Täter. Hinweise zum Sachverhalt oder den unbekannten Tätern nimmt die Polizei Jena unter 03641-810 oder per Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Inspektionsdienst Jena
Telefon: 03641 811123
E-Mail: dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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