Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Berenbrock

Tageswohnungseinbruch

Coesfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am 30.06.2026, in der Zeit von 11.50 Uhr bis 18.45 Uhr, in ein Einfamilienhaus im Berenbrock in Lüdinghausen ein. Hierzu schlugen sie eine Terrassentür ein und gelangten so ins Innere des Hauses. Hier durchsuchten sie augenscheinlich sämtliche Räume und Schränke. Zu möglichem Diebesgut können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-793711.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell