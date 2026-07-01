Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Im Mersch/Schulkind stürzt mit Fahrrad - schwarzes Auto gesucht

Coesfeld (ots)

Ein 11-jähriger Ascheberger befuhr am Dienstag (30.06.) gegen 07:30 Uhr die Straße Im Mersch in Ascheberg. Er war mit seinem Fahrrad in Richtung Ortsmitte unterwegs. Im Bereich einer Kurve kam dem Jungen ein größeres, schwarzes Auto entgegen. Er wich mit seinem Fahrrad auf den angrenzenden Grünstreifen aus und verletzte sich.

Der unbekannte Fahrzeugführer fuhr weiter in Richtung Lüdinghausen. Ob er den Unfall mitbekommen hat, ist unklar. Die Polizei sucht nun nach der Fahrerin oder dem Fahrer des schwarzen Autos.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Lüdinghausen unter der Nummer 02591-793711 entgegen.

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