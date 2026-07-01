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Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Beerlager Sraße/ Unfallbeteiligtes Auto gesucht

Coesfeld (ots)

Nach einem Unfall am Mittwoch (01.07.26) sucht die Polizei eine unfallbeteiligte Autofahrerin. Gegen 7.40 Uhr stand eine 15-jährige Fahrradfahrerin an der der Kreuzung Holthauser Straße/ Beerlager Straße/ Darfelder Straße/ Schmiedestraße. Neben ihr befand sich ein schwarzes Auto. Als die Ampel auf Grün umsprang, fuhr die unbekannte Fahrerin los. Dabei führte sie zweimal den Schulterblick aus. Danach bog die Autofahrerin auf die Beerlager Straße ab.

Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste die Jugendliche. Dabei stieß sie mit dem Kopf gegen den Lenker. Die Unbekannte setzte ihre Fahrt fort. Durch den Unfall erlitt die 15-Jährige Verletzungen und suchte eigenständig einen Arzt auf.

Die Autofahrerin ist 40 bis 45 Jahre alt und hat schwarze schulterlange Haare. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14201 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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