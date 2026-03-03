PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ermittlungen wegen versuchtem Tötungsdelikt

Zweibrücken (ots)

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts gegen einen 51-jährigen Mann. Ihm wird vorgeworfen, am Sonntagnachmittag in der Poststraße einen 40-Jährigen mit einem Messer schwer verletzt zu haben. Dem Opfer wurden mehrere Schnittverletzungen im Hals- und Kopfbereich zugefügt. Nach den aktuellen Erkenntnissen setzte sich der Mann zur Wehr und verletzte den 51-Jährigen. Beide Männer wurden in Krankenhäusern medizinisch versorgt. Der 40-Jährige befindet sich in stationärer Behandlung. Der Tatverdächtige wurde am Montagnachmittag in Zweibrücken einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft ordnete das Gericht die Untersuchungshaft an. Der 51-Jährige machte von seinem Schweigerecht Gebrauch. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen zur Tat und zum Motiv dauern an. |erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

