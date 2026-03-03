PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: 22-Jähriger stirbt nach Messerangriff

Kaiserslautern (ots)

Nach einem Messerangriff am Samstagabend (28.02.2026) in der Fruchthallstraße (wir berichteten zuletzt: https://s.rlp.de/hZajnGR) ist das 22-jährige Opfer am späten Montagnachmittag in einem Krankenhaus gestorben.

Die Ermittlungen hierzu werden nun wegen des Verdachts des Totschlags geführt. Tatverdächtig ist ein 18-Jähriger, der sich in Untersuchungshaft befindet. Nach aktuellem Ermittlungsstand stach er dem 22-Jährigen im Verlauf eines Streits mit einem mitgeführten Messer in den Rücken. Einen 20-Jährigen verletzte er mit einem Messerstich in den Brustbereich. Sein Gesundheitszustand ist weiterhin kritisch. Die Ermittlungen dauern an. |erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 02.03.2026 – 14:55

    POL-PPWP: Nach Messerangriff: Ermittlungen dauern an

    Kaiserslautern (ots) - - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern und des Polizeipräsidiums Westpfalz - Nach einer Auseinandersetzung am Samstagabend in der Fruchthallstraße (wir berichteten: https://s.rlp.de/dKPM9hX) ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. Die Verletzungen der beiden Opfer sind sehr ernst, ihr Gesundheitszustand ist ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 12:35

    POL-PPWP: Einbruchsversuch gescheitert: Polizei sucht Zeugen

    Trippstadt (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Am Sonntagmorgen versuchten Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße einzubrechen. Einer Mieterin waren gegen Mittag Einbruchsspuren an der Haustür aufgefallen, weswegen sie die Polizei verständigte. Nach ihren Angaben war die Tür am Morgen noch unbeschädigt. Ersten Erkenntnissen zufolge, schafften die Täter es nicht, in das Haus einzudringen. Die Höhe des ...

    mehr
  • 28.02.2026 – 20:27

    POL-PPWP: Zwei Männer lebensbedrohlich verletzt - Polizei bittet um Hinweise

    Kaiserslautern (ots) - Wegen einer gewalttätigen Auseinandersetzung am Samstagabend (28. Februar 2026) in der Fruchthallstraße bittet die Polizei um Hinweise. Gegen 18 Uhr erreichten die Beamten mehrere Notrufe. Im Bereich des Fackelbrunnens lag ein schwerverletzter Mann blutend am Boden; eine weitere Person war ebenfalls verletzt. Mutmaßlich war ein Messer im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren