POL-PPWP: 22-Jähriger stirbt nach Messerangriff

Kaiserslautern (ots)

Nach einem Messerangriff am Samstagabend (28.02.2026) in der Fruchthallstraße (wir berichteten zuletzt: https://s.rlp.de/hZajnGR) ist das 22-jährige Opfer am späten Montagnachmittag in einem Krankenhaus gestorben.

Die Ermittlungen hierzu werden nun wegen des Verdachts des Totschlags geführt. Tatverdächtig ist ein 18-Jähriger, der sich in Untersuchungshaft befindet. Nach aktuellem Ermittlungsstand stach er dem 22-Jährigen im Verlauf eines Streits mit einem mitgeführten Messer in den Rücken. Einen 20-Jährigen verletzte er mit einem Messerstich in den Brustbereich. Sein Gesundheitszustand ist weiterhin kritisch. Die Ermittlungen dauern an. |erf

