Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Motorradfahrer schwer verletzt

Bei einem Überholmanöver kam es am Sonntag bei Geislingen zum Frontalzusammenstoß.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 14.40 Uhr in der Weiler Steige. Ein 37-jähriger fuhr mit seinem Motorrad in Richtung Geislingen und überholte ein Fahrzeug. Dabei kam ihm ein 27-jähriger BMW-Fahrer entgegen. Der Biker konnte mit seiner KTM nicht mehr ausweichen und es kam zum Unfall. Durch den Frontalzusammenstoß erlitt der 37-Jährige schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn mit dem Hubschrauber in eine Klinik. Lebensgefahr bestand nicht. Der Autofahrer sowie zwei weitere Insassen im BMW erlitten einen Schock. Die Polizei Geislingen hat den Unfall aufgenommen und klärt nun den genauen Hergang. Die Polizei schätzt den Schaden am Motorrad auf 6.500 Euro, den am BMW auf 8.000 Euro. Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die Weiler Steige über eine Stunde komplett gesperrt werden.

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