Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Betrüger geht leer aus

Vergangene Woche gelang es dem Polizeirevier Ulm-West rund 85.000 Euro Schaden abzuwenden.

Ulm (ots)

Ein Betrüger erlangte auf bislang noch ungeklärte Weise Zugriff auf das Online-Banking eines 56-Jährigen aus Erbach. Dann veranlasste der Unbekannte eine Überweisung von fast 85.000 Euro auf ein deutsches Konto. Der Geschädigte erstattete umgehend Anzeige beim Polizeirevier Ulm-West. Dank unverzüglich eingeleiteter Ermittlungen gelang es der Polizei, die bereits veranlasste Weiterleitung des Geldes von einem mutmaßlichen Geldwäschekonto zu stoppen und den gesamten Betrag zu sichern. Gegen eine 24-Jährige, die den Betrag auf ihr Konto erhielt, wird nun wegen des Verdachts der Geldwäsche ermittelt. Die Ermittlungen gegen die 24-Jährige sowie dem bislang noch unbekannten Täter dauern an.

Hinweis der Polizei:

Dank der sofortigen Anzeigenerstattung sowie dem schnellen polizeilichen Handeln trat kein Schaden ein. Geben Sie niemals Dritten gegenüber Anmeldedaten Ihres online-Banking bekannt. Echte Bankmitarbeiter oder echte Polizeibeamte erfragen niemals Anmeldedaten, TAN-Nummern oder PINs. Klicken Sie auch nicht auf Links in E-Mails, wenn Sie nicht sicher sind, dass Sie dem Absender vertrauen können. Halten Sie im Zweifelsfall telefonische Rücksprache mit dem Absender - so lassen sich Betrugsversuche eindeutig erkennen.

Weitere Informationen und Präventionstipps finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

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