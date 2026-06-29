Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau - Unfall mit Promille

Am Sonntag flüchtete ein 38-Jähriger mit quitschenden Reifen von der Unfallstelle.

Ulm (ots)

Ein 49-Jähriger war gegen 21.45 Uhr mit seinem Renault im Ortsteil Albeck in der Werdenbergstraße unterwegs. An einer Kreuzung fuhr ein 38-Jähriger mit seinem Fiat von der Straße Alte Steige in die Werdenbergstraße ein. Da der Fiat-Fahrer nicht auf die Vorfahrt des Renault-Fahrers achtete, stießen die Autos zusammen. Durch die Kollision erlitt die 43-jährige Beifahrerin sowie die neunjährige Tochter im Auto des Renault-Fahrers leichte Verletzungen. Ohne sich um den Schaden zu kümmern flüchtete der Unfallverursacher mit quitschenden Reifen. Ein Zeuge verfolgte den 38-Jährige bis zu einer Tankstelle in Seligweiler und verständigte die Polizei. Beim Eintreffen der Streife versuchte der 38-Jährige zu Fuß zu flüchten. Den Beamten gelang es den Mann vorläufig festzunehmen. Der war Betrunken. Ein Alcotest ergab einen Wert von drei Promille. Deshalb musste er mit in eine Klinik und eine Blutprobe abgeben. Die Polizei Ulm ermittelt nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung sowie der Unfallflucht gegen den Mann. Seinen Führerschein musste er abgeben. Der Sachschaden am Renault wird auf 10.000 Euro, der am Fiat auf 3.000 Euro geschätzt. Ein Abschlepper barg den nicht mehr fahrbereiten Renault.

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