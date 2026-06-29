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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Berkheim - Sattelzug verursacht Unfall und fährt weiter
Am Freitag beschädigte ein Unbekannter Laster bei Berkheim Verkehrseinrichtungen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 9.40 Uhr in der Hauptstraße in Richtung Bonladen. Er wollte wohl auf die B312 abbiegen, verpasste jedoch die Abfahrt. Der Sattelzug hielt an und fuhr rückwärts. Dabei fuhr er gegen Verkehrsschilder, die auf einer Verkehrsinsel standen und beschädigte diese erheblich. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der unbekannte ausländische weiße Sattelzug mit der Aufschrift "ARAISA GROUP" weiter. Der Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte beim Polizeirevier Biberach (Tel. 07351/4470).

+++++++ 1215533 (JC)

Rückfragen bitte an:

Joachim Schulz
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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