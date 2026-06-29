Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen a.d. Brenz - Buttersäure gegen Wohnungstür geschüttet

Zeugen sucht die Polizei nach einem Vorfall in Giengen vom frühen Montagmorgen.

Ulm (ots)

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht von Sonntag auf Montag. Gegen 2.30 Uhr bemerkte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Scharenstetterstraße den beißenden Geruch in seiner Wohnung. Der Geruch breitete sich im gesamten Gebäude aus. Dies führte bei insgesamt sechs Personen zu Atemwegsreizungen. Wie sich herausstellte, hatte eine bislang unbekannte Person wohl Buttersäure gegen die Wohnungstür im ersten Obergeschoss gekippt. Die Flüssigkeit gelangte durch den Türspalt auch in die Wohnung. Das Polizeirevier Giengen (Tel. 07322/96530) sucht nun nach dem Verursacher und bittet um Zeugenhinweise.

++++1231935(TH)

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell