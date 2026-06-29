Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau

Beimerstetten - Milchautomaten aufgebrochen

Am Montag erbeutete ein Unbekannter Bargeld bei seinem Diebeszug.

Ulm (ots)

Zwei Aufbrüche von Milchautomaten verzeichnete die Polizei am Montag. Ein Milchautomat stand in Beimerstetten-Eiselau. Als der Automat kurz nach 5 Uhr gereinigt werden sollte, wurde bemerkt, dass der Automat aufgebrochen wurde und die Geldkassette fehlte. Ein weiterer Diebstahl ereignete sich in Langenau im Elchinger Weg. Gegen 3.40 Uhr bemerkte die Geschädigte über eine Videoüberwachung, dass ein maskierter Unbekannter den Milchautomaten aufgebrochen hatte und die darin befindliche Geldkassette gestohlen wurde. Die Polizei fahndete nach dem Unbekannten. Der blieb bislang unentdeckt. Möglicherweise wurden die Taten von demselben Täter verübt.

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