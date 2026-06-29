Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ummendorf/B312 - Nach Überschlag verletzt

Bei einem Unfall am Sonntag bei Ummendorf erlitt eine 22-Jährige Verletzungen. Der Renault war hingegen nur noch Schrott.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, war die Autofahrerin kurz vor 7 Uhr auf der B312 von Reichenbach in Richtung Biberach unterwegs. Dabei kam der Renault aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Straße ab. Der Pkw streifte eine Schutzplanke und überschlug sich. Das Auto landete abseits der Straße auf der Seite. Die 22-Jährige konnte sich selbst aus dem total beschädigten Fahrzeug befreien und einen Notruf absetzen. Der Rettungsdienst war vor Ort und kümmerte sich um die Verletzte. Die kam in eine Klinik. Der Renault musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden am schrottreifen Fahrzeug auf rund 8.000 Euro. Die Höhe des Schadens an der Flur schätzt die Polizei auf rund 300 Euro. Die Polizei Biberach hat die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache aufgenommen.

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