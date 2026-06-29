Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm/B30 - 61-jähriger Autofahrer tödlich verletzt

Am Samstag ereignete sich ein folgenschwerer Unfall auf der B30 bei Ulm. Der Pkw überschlug sich, für den Fahrer kam jede Hilfe zu spät.

Ulm (ots)

Kurz vor 16.30 Uhr war der 61-Jährige auf der B30 von Biberach in Richtung Ulm unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Fahrer des Nissan Kleinwagen nach der Anschlussstelle Ulm-Donaustetten, auf Höhe dem Parkplatz Erbach, nach rechts von der Straße ab. Der Pkw fuhr eine Böschung hinab und krachte gegen ein Verkehrszeichen. In der weiteren Folge überschlug sich der Kleinwagen und blieb auf einem neben der B30 befindlichen Rad- und Fußweg auf der rechten Fahrzeugseite liegen. Der Fahrer wurde in seinem Auto eingeklemmt und erlitt bei dem Unfall tödliche Verletzungen. Er konnte von den Einsatzkräften nur noch tot aus seinem Fahrzeug geborgen werden. Der Verkehrsdienst Laupheim hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Zur Unfallaufnahme musste die B30 in Fahrtrichtung Ulm zum Teil gesperrt werden. Der Verkehr wurde auf dem linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Ein Abschlepper barg das schrottreife Fahrzeug, der Schaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. An den Verkehrseinrichtungen ist ein Schaden von rund 2.000 Euro entstanden. Gegen 19.15 Uhr war die Fahrbahn wieder frei. Die Feuerwehr war mit 20 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen vor Ort. Auch ein Hubschrauber befand sich auf dem Weg zum Unglückort.

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