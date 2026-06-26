Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Aichelberg/A8 - Laster in Flammen

Am Freitag sorgte ein brennender Tanklastzug auf der A8 am Aichelberg für erhebliche Verkehrsbehinderungen.

Ulm (ots)

Kurz nach 9 Uhr fuhr ein 39-Jähriger mit seinem Tanklastzug auf der A8 in Richtung Stuttgart. Der hatte im Tank Rapsöl geladen. Beim Aichelberg geriet wohl ein Vorderreifen in Brand. Der Fahrer hielt an und brachte sich in Sicherheit. Kurz darauf stand das Fahrzeug in Vollbrand. Der Fahrer blieb unverletzt. Wegen des brennenden Fahrzeugs musst die Autobahn in beide Richtungen komplett gesperrt werden. Die Autobahnmeisterei richtete Umleitungen ein. Die Feuerwehr hatte den Brand nach rund einer Stunde gelöscht. Ab etwa 10.15 Uhr konnte die Fahrbahn in Richtung München wieder freigegeben werden. Ab ca. 10.30 Uhr war auch der linke Fahrstreifen in Richtung Stuttgart wieder befahrbar. Durch die Einsatzmaßnahmen kam es zu kilometerlangem Stau in beide Richtungen. Gegen 12.30 Uhr begannen die Bergungsarbeiten des Lkw durch einen Abschleppdienst. Durch den Brand entstand an der Fahrbahn und dem Fahzeug ein Sachschaden von insgesamt etwa 450.000 Euro. Kurz vor 15 Uhr konnte der mittlere Fahrstreifen freigegeben werden. Die Sperrung des rechten Fahrstreifens dauert derzeit noch an (Stand: 15 Uhr).

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