Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck

Pflegedienst verhindert Betrug

Coesfeld (ots)

Am gestrigen Mittwochnachmittag (1. Juli 2026) ist eine 91-jährige Billerbeckerin fast Opfer eines sogenannten Schockanrufs geworden. In der Zeit zwischen 14.20 Uhr und 15.20 Uhr meldete sich ein unbekannter Täter telefonisch bei der Seniorin und gab sich als Polizeibeamter aus. Der Betrüger gaukelte ihr vor, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem eine Frau und ein Kind ums Leben gekommen seien. Um eine Haftstrafe abzuwenden, sei nun eine Kaution in Höhe von 30.000 Euro fällig. Zudem forderte der Anrufer die Frau auf, wertvollen Schmuck für eine Übergabe bereitzulegen. Während die Billerbeckerin ihre Wertsachen im Haus zusammensuchte, hielt der Täter die Telefonverbindung durchgehend aufrecht. Noch vor der geplanten Übergabe an einen angekündigten Boten erschien ein Mitarbeiter des Pflegedienstes bei der 91-Jährigen. Er durchschaute die Betrugsmasche sofort und alarmierte die Polizei. Dank seines schnellen Handelns konnte ein erheblicher Vermögensschaden im letzten Moment verhindert werden.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat am Mittwochnachmittag in Billerbeck verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet, die mit dem angekündigten Boten in Verbindung stehen könnten? Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld unter der Telefonnummer 02541-14201 entgegen.

Wichtige Präventionshinweise der Polizei:

- Legen Sie sofort auf! Das ist nicht unhöflich, sondern ermöglicht Ihnen, durchzuatmen und sich neu zu sortieren. - Kontaktieren Sie die Anruferin, den Anrufer oder eine Person Ihres Vertrauens unter einer Ihnen bekannten Telefonnummer. - Geben Sie niemals Informationen über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse preis. - Übergeben Sie niemals Geld bzw. Wertgegenstände an Unbekannte. - Informieren Sie sofort die Polizei über die 110, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt. - Wenden Sie sich auf jeden Fall an die Polizei, wenn Sie Opfer geworden sind. - Bereiten Sie sich gedanklich auf solche Anrufe vor. - Vereinbaren Sie innerhalb der Familie oder mit weiteren Angehörigen und Freunden ein Kennwort zur Identifizierung am Telefon. - Ändern Sie Ihren Telefonbucheintrag, indem Sie Ihren Vornamen kürzen oder streichen lassen. Ggf. löschen Sie Ihren gesamten Eintrag. - Seien Sie sparsam mit der Weitergabe Ihrer Daten.

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