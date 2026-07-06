Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Hamern, L577/ Unfallbeteiligter gesucht

Coesfeld (ots)

Die Polizei sucht einen unfallbeteiligten Autofahrer. Gegen 19.30 Uhr befuhr eine 34-jährige Autofahrerin aus Billerbeck am Sonntag (05.07.26) die L577 in Hamern in Richtung Billerbeck. Nach einer Rechtskurve wich sie einem unbekannten Autofahrer aus, der in einem schwarzen oder dunkelblauen Auto in Richtung Rosendahl unterwegs war. Das Auto soll Ähnlichkeit mit einem VW Touran haben. Die Billerbeckerin geriet in einen Graben und erlitt leichte Verletzungen. Eine medizinische Versorgung vor Ort war nicht nötig. Der unbekannte Fahrer stoppte nicht. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14201 um Hinweise.

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