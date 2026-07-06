POL-COE: Dülmen, Hiddingseler Straße/ Auto beschädigt Laterne
Coesfeld (ots)
Ein unbekannter Autofahrer hat am Sonntag (05.07.26) eine Laterne an der Hiddingseler Straße beschädigt. Zwischen 2.50 Uhr und 3.15 Uhr liegt die Unfallzeit. Vor Ort gefundene Fahrzeugteile deuten auf einen Jeep Grand Cherokee hin. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-793611 um Hinweise.
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