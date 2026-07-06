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Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Hiddingseler Straße/ Auto beschädigt Laterne

Coesfeld (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Sonntag (05.07.26) eine Laterne an der Hiddingseler Straße beschädigt. Zwischen 2.50 Uhr und 3.15 Uhr liegt die Unfallzeit. Vor Ort gefundene Fahrzeugteile deuten auf einen Jeep Grand Cherokee hin. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-793611 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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