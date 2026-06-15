Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Tatverdächtiger von versuchtem Totschlag sowie zwei Raubstraftaten ermittelt

Aalen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ellwangen und des Polizeipräsidiums Aalen

Schwäbisch Gmünd: Tatverdächtiger von versuchtem Totschlag sowie zwei Raubstraftaten ermittelt

Wie bereits berichtet (siehe beigefügte Bezugsmeldung) wurde am Freitag, den 22.05.2026 ein 27 Jahre alter Mann im Stadtgebiet niedergestochen und dadurch lebensgefährlich verletzt. Nach umfangreichen kriminalpolizeilichen Ermittlungen, die in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Ellwangen geführt werden, konnte mittlerweile ein 28 Jahre alter Tatverdächtiger identifiziert werden. Der wohnsitzlose und wegen verschiedener Delikte bereits einschlägig polizeibekannte Mann konnte schließlich am Freitag, den 12.06.2026 in Schwäbisch Gmünd vorläufig festgenommen und diverse Beweismittel sichergestellt werden. Da auch der Geschädigte zur Tatzeit unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und der Beschuldigte einschlägig bekannt ist, ist ein etwaig vorangegangener Streit Gegenstand der Ermittlungen.

Im Zuge weiterer kriminalpolizeilicher Ermittlungen in Bezug auf zwei Raubstraftaten (siehe beigefügte Bezugsmeldungen) am 8. und 15. März 2026 erhärtete sich ebenfalls ein Tatverdacht gegen den 28-jährigen Mann, der der örtlichen Drogenszene zuzuordnen ist.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ellwangen am Freitag wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern in allen drei Fällen an.

Bezugsmeldungen:

29.05.2026 - 13:36 Uhr

Polizeipräsidium Aalen

Schwäbisch Gmünd: Versuchter Totschlag

Am Freitag, 22.05.2026 kam es in Schwäbisch Gmünd gegen 19:00 Uhr zu einer Auseinandersetzung, bei welcher eine 27-jährige männliche Person durch ein Messer oder einem sonstigen spitzen Gegenstand lebensbedrohlich verletzt wurde. Unmittelbar davor soll es eine lautstarke Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gegeben haben. Ob und inwieweit diese in Zusammenhang mit der Tat steht, ist noch unklar. Die Tatörtlichkeit befindet sich an der Kapuzinergasse bzw. der Klösterlestraße, auf Höhe des Milchgäßles. Die Polizei bitte um Zeugen, die Hinweise bezüglich des Tatablaufes oder der beteiligten Personen geben können. Sollten in der Nähe Video- bzw. Überwachungskameras installiert sein, wird ebenfalls um eine Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten. Die Ermittlungen werden durch das Kriminalkommissariat Aalen geführt. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 07361 580 0 entgegengenommen.

15.03.2026 - 13:09 Uhr

Polizeipräsidium Aalen

Ostalbkreis: Raub, Einbrüche, Körperverletzung, Unfall

Schwäbisch Gmünd/Hussenhofen: Einbrecher bedroht Bewohnerin

In der Nacht von Samstag auf Sonntag brach gegen 03:30 Uhr ein bislang unbekannter Täter in ein Haus in der Rainhalde ein. Dort traf er auf eine Bewohnerin. Er bedrohte die Bewohnerin mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Wertsachen. Nachdem er den Geldbeutel der Geschädigten erlangt hatte, flüchtete er zu Fuß. Die Geschädigte erlitt einen Schock, blieb aber ansonsten unverletzt. Die sofortige Fahndung mit mehreren Streifen und einem Polizeihubschrauber verlief ohne Ergebnis.

Der Täter wird folgendermaßen beschrieben:

Männlich, ca. 30 Jahre, schlank. Er trug eine Brille, schwarze Handschuhe und Jeans, außerdem eine schwarze Motorradmaske mit Augenschlitzen.

Zeugenhinweise werden an die Kriminalpolizei Aalen, Tel.: 07361 5800, erbeten.

09.03.2026 - 09:16 Uhr

Polizeipräsidium Aalen

Ostalbkreis: Unfallfluchten - Diebstähle - Unfälle - Flächenbrand - Streitigkeiten - Ingewahrsamnahme

Schwäbisch Gmünd: Streitigkeiten

Am Sonntag gegen 18:15 Uhr wurde ein 33-Jähriger in der Rinderbacher Gasse von drei ihm bekannten Männern angesprochen und nach 5-Euro gefragt. Als er das Geld aus seiner Hosentasche holen wollte, schlug ihm einer der Männer ins Gesicht und ein anderer riss ihm 45 Euro aus der Hand, welche sich lose in seiner Hosentasche befanden. Außerdem nahmen die Drei sein IPhone mit, welches ihm aus der Jackentasche fiel. Die drei Männer entfernten sich anschießend in Richtung Rathaus.

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