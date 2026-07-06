Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Hohe Lucht/ Mann bei Streit mit Messer verletzt

Coesfeld (ots)

Ein vorheriger Streit unter Arbeitskollegen ist nach bisherigen Ermittlungen der Grund für eine Auseinandersetzung am Sonntag (05.07.26). Gegen 11.55 Uhr trafen ein 32-jähriger Mann aus dem Kosovo und ein 32-jähriger Mann aus Albanien an der Hohen Lucht aufeinander. Dort setzte sich der vorher begonnene Streit fort und mündete in eine gefährliche Körperverletzung durch den tatverdächtigen Mann aus dem Kosovo. Mit einem Messer soll er den 32-jährigen aus Albanien verletzt haben. Lebensgefahr bestand nicht. Bei der Tatausführung verletzte sich auch der Tatverdächtige mit dem Messer. Beide Männer kamen mit Rettungswagen in Krankenhäuser. Die Ermittlungen dauern an.

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