Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Bilholtstraße/Olfenerin schlägt Trickdiebe in die Flucht

Coesfeld (ots)

Zum Einkaufen in einem Supermarkt befand sich eine 68-jährige Olfenerin am Montag (06.07.2026) um 12:35 Uhr. Währenddessen tauchte unvermittelt ein fremder Mann vor der Frau auf und hielt ihr ein großes Klemmbrett vor, sodass dieses ihre auf dem Rollator abgestellte Handtasche verdecken sollte. Dennoch bemerkte die Olfenerin, wie ein weiterer Mann in ihre Tasche griff. Sie rief lauthals um Hilfe, woraufhin die Unbekannten die Flucht ergriffen. Die beiden Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

1. Person (mit Klemmbrett) -Männlich -Ca. 170cm -Kräftige Statur -Südeuropäisches Aussehen -Dunkle, lockige Haare -Schwarzer Bart

2. Person

-Männlich -Ca. 180cm -Schlanke Statur -Südeuropäisches Aussehen -Weißes T-Shirt

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Lüdinghausen unter der Nummer 02591-793711 entgegen.

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