PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand einer Fräsmaschine

Neustadt an der Weinstraße - (ots)

Am Donnerstag (25.06.2026, 2:24 Uhr) kam es in der Herman Wehrle Straße in Neustadt zu einem Brand im Bereich einer Fräsmaschine. Aus bislang unbekannten Gründen brach dort ein Feuer aus, das sich auf den Maschinenraum sowie angrenzende Büroräume ausbreitete. Teile der Räumlichkeiten wurden durch Brandzehrung, andere durch Hitzeentwicklung und starke Rußablagerungen beschädigt. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs war die Werkstatt geschlossen; es befanden sich keine Personen in der Halle. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf rund 80.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Neustadt hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Neustadt unter der Telefonnummer: 06321 854-0 oder per E-Mail unter kineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 25.06.2026 – 14:13

    POL-PPRP: Unbekannte geben sich als Polizeibeamte aus

    Ludwigshafen (ots) - Zunächst wurde ein 74-jähriger Mann aus Ludwigshafen von einem unbekannten Täter angerufen. Der Anrufer stellte sich als "Thomas Berger, Kriminalpolizei Ludwigshafen, Wittelsbachstraße" vor und behauptete, es seien Unterlagen gefunden worden, die den Senior betreffen würden. Anschließend fragte er gezielt nach Goldbarren oder Goldmünzen und bot an, der Mann könne bis 19 Uhr persönlich in der ...

    mehr
  • 25.06.2026 – 13:54

    POL-PPRP: Toter Mann aufgefunden - Veröffentlichung Bild des Verstorbenen

    Hettenleidelheim (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz Nachtrag zur Pressemeldung vom 11.06.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6292494 Nachdem am 19.05.2026 ein toter Mann bei den Erdbeerfeldern zwischen Hettenleidelheim und Eisenberg/Pfalz aufgefunden wurde, konnte der ...

    mehr
  • 23.06.2026 – 11:09

    POL-PPRP: Nachtragsmeldung zu Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

    Lambsheim/Gerolsheim (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz Nachtrag zur Pressmeldung vom 19.06.2025 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117688/6298216 Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen befuhr ein 26-jähriger Fahrer eines Pkw die K2 aus Richtung Lambsheim kommend in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren