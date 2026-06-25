Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand einer Fräsmaschine

Neustadt an der Weinstraße - (ots)

Am Donnerstag (25.06.2026, 2:24 Uhr) kam es in der Herman Wehrle Straße in Neustadt zu einem Brand im Bereich einer Fräsmaschine. Aus bislang unbekannten Gründen brach dort ein Feuer aus, das sich auf den Maschinenraum sowie angrenzende Büroräume ausbreitete. Teile der Räumlichkeiten wurden durch Brandzehrung, andere durch Hitzeentwicklung und starke Rußablagerungen beschädigt. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs war die Werkstatt geschlossen; es befanden sich keine Personen in der Halle. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf rund 80.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Neustadt hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Neustadt unter der Telefonnummer: 06321 854-0 oder per E-Mail unter kineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

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