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Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Dülmener Straße
Stichsäge aus Firmenfahrzeug entwendet.

Coesfeld (ots)

In der Nacht von Mittwoch (08.07.2026) auf Donnerstag (09.07.2026) entwendeten bislang unbekannte Täter eine Stichsäge aus einem Firmenfahrzeug auf der Dülmener Straße. Das Auto parkte im Anlieferungsbereich eines dortigen Warenlagers. Hierzu hebelten sie die Hecktür auf.

Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140201.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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