POL-COE: Coesfeld, Dülmener Straße
Stichsäge aus Firmenfahrzeug entwendet.
Coesfeld (ots)
In der Nacht von Mittwoch (08.07.2026) auf Donnerstag (09.07.2026) entwendeten bislang unbekannte Täter eine Stichsäge aus einem Firmenfahrzeug auf der Dülmener Straße. Das Auto parkte im Anlieferungsbereich eines dortigen Warenlagers. Hierzu hebelten sie die Hecktür auf.
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