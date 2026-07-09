Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Dülmener Straße

Stichsäge aus Firmenfahrzeug entwendet.

Coesfeld (ots)

In der Nacht von Mittwoch (08.07.2026) auf Donnerstag (09.07.2026) entwendeten bislang unbekannte Täter eine Stichsäge aus einem Firmenfahrzeug auf der Dülmener Straße. Das Auto parkte im Anlieferungsbereich eines dortigen Warenlagers. Hierzu hebelten sie die Hecktür auf.

Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140201.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell