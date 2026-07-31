Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: VS-Schwenningen (VS-Schwenningen

Schwarzwald Baar Kreis) Mehrere Brände am Ortsrand (30.07.2026)

VS-Schwenningen (ots)

Sowohl am südöstlichen Ortsrand, wie auch am Nordwestlichen hat es am Donnerstagnachmittag mehrere Brände gegeben. Passanten meldeten, gegen 14 Uhr, zwei Brände entlang der Bundesstraße 27, die sich in Teilen über mehrere hundert Quadratmeter erstreckten. Ein weiterer Brandherd ereignete sich entlang der Straße "Nordring" zwischen Schwenningen und Villingen. Der entstandene Rauch behinderte den Verkehr auf der B 27, weswegen diese für einige Zeit gesperrt wurde. Der Feuerwehr gelang es, alle drei Brände unter Kontrolle zu bringen. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt. Der entstandene Sachschaden ist noch nicht beziffert. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Hierzu sucht die Kriminalpolizei in Villingen Zeugen, die Hinweise zu den Brandausbrüchen geben können (Tel.: 07721 / 6010).

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