POL-KN: (Sulz am Neckar/ Landkreis Rottweil) NACHTRAGSMELDUNG: Verletzter Autofahrer nachträglich verstorben (31.07.2026)
Sulz an Neckar (ots)
Der 87-Jährige Autofahrer, der sich am 20.07.2026 bei einem Verkehrsunfall auf der Stuttgarter Straße schwer verletzte, ist am heutigen Freitag seinen Verletzungen erlegen.
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