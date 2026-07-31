POL-KN: (Sulz am Neckar/ Landkreis Rottweil) NACHTRAGSMELDUNG: Verletzter Autofahrer nachträglich verstorben (31.07.2026)

Konstanz (ots) - Ein Autofahrer hat bei einem Unfall auf der Spanierstraße am Donnerstagabend einen Rollerfahrer übersehen. Kurz vor 21 Uhr fuhr ein 74-Jähriger mit einem VW Passat vom Parkplatz einer Gaststätte nach links auf die Spanierstraße. Dabei erfasst er einen in Richtung Sternenplatz fahrenden 32-Jährigen, der mit einem Roller unterwegs war. Dieser zog ...

mehr