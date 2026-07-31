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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall auf der Spanierstraße - Autofahrer übersieht Roller (30.07.2026)

Konstanz (ots)

Ein Autofahrer hat bei einem Unfall auf der Spanierstraße am Donnerstagabend einen Rollerfahrer übersehen. Kurz vor 21 Uhr fuhr ein 74-Jähriger mit einem VW Passat vom Parkplatz einer Gaststätte nach links auf die Spanierstraße. Dabei erfasst er einen in Richtung Sternenplatz fahrenden 32-Jährigen, der mit einem Roller unterwegs war. Dieser zog sich infolge der Kollision und des anschließenden Sturzes Verletzungen zu. Er kam zur weiteren Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Durchwahl: 07531 995-1014
Telefon: 07531 995-3355
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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