Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall auf der Spanierstraße - Autofahrer übersieht Roller (30.07.2026)

Konstanz (ots)

Ein Autofahrer hat bei einem Unfall auf der Spanierstraße am Donnerstagabend einen Rollerfahrer übersehen. Kurz vor 21 Uhr fuhr ein 74-Jähriger mit einem VW Passat vom Parkplatz einer Gaststätte nach links auf die Spanierstraße. Dabei erfasst er einen in Richtung Sternenplatz fahrenden 32-Jährigen, der mit einem Roller unterwegs war. Dieser zog sich infolge der Kollision und des anschließenden Sturzes Verletzungen zu. Er kam zur weiteren Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

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