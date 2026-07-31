Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, L 419

Landkreis Rottweil) Auto durch mutmaßlich verlorene Ladung beschädigt - Polizei bittet um Hinweise zum Verursacher (31.07.2026)

Schramberg - L 419 (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro sind bei einem Unfall infolge mutmaßlich verlorener Ladung auf der Landesstraße 419 zwischen Waldmössingen und Beffendorf in der Nacht auf Freitag entstanden. Kurz nach zwei Uhr war ein 23-Jähriger mit einem Audi in Richtung Beffendorf unterwegs. Dabei überfuhr er einen größeren Stein, den ein Unbekannter, vermutlich aufgrund unzureichend gesicherter Ladung, zuvor verloren hatte. Nach etwa zwei Kilometern stellte der junge Mann fest, dass beide rechten Reifen Luft verloren und beschädigt waren. Etwa eine Stunde vorher teilte ein weiterer Verkehrsteilnehmer einen größeren Stein im Bereich des Kreisverkehrs auf der L419 mit, den er selbstständig beseitigte. Sachdienliche Hinweise zum "Verlierer" nimmt das Polizeirevier Schramberg, Tel. 07423 / 81010 entgegen.

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