Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Brandmeldeanlage löst in der Akademie Deutsches Bäckerhandwerk Weinheim aus

Weinheim (ots)

Die Feuerwehr Weinheim wurde in der Nacht zum Sonntag gegen 23:31 Uhr zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in die Akademie des Deutschen Bäckerhandwerks in der Gorxheimer Talstraße alarmiert. Nach dem Eintreffen kontrollierten mehrere Trupps das Gebäude und den betroffenen Bereich. Im Zuge der Erkundung konnte der ausgelöste Rauchmelder in einem Gästezimmer lokalisiert werden. Eine Ursache für die Auslösung ließ sich nicht feststellen. Weder Feuer noch Rauch waren vorhanden. Es handelte sich um einen Fehlalarm. Nach Abschluss der Erkundungsmaßnahmen wurde die Brandmeldeanlage gemeinsam mit dem Betreiber wieder in Betrieb genommen. Die Einsatzstelle konnte anschließend an den Betreiber übergeben werden. Im Einsatz waren die Abteilungen Stadt sowie Lützelsachsen-Hohensachsen der Freiwilligen Feuerwehr Weinheim, die Polizei und der Rettungsdienst.

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